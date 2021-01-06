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Mesut Özil’e sponsor formülü!
Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için adı geçen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil için sponsor formülü devreye girecek.
Spor 06.01.2021, 12:57
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Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için adı geçen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil için sponsor formülü devreye girecek.Ara transfer döneminin başlamasıyla beraber Fenerbahçe’de Mesut Özil hareketliliği yaşanıyor. Harcama limitlerini bu transferle aşmamak isteyen sarı-lacivertli ekip, Özil transferi için sponsor formülüne başvurdu. Bir firmayla anlaşma aşamasında olan Fenerbahçe formasını bu kuruluşa ürettirip, Mesut transferi için sponsor desteği alacak. Bu anlaşmanın sonucunda Özil’in Fenerbahçe’ye 3.5 yıllık imza atması bekleniyor.
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