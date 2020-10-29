Mesut Özil’e memleketinden destek

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Acımasızlığa karşı sesimi yükseltmeye devam edeceğim” diyerek Uygur Türklerinin haklarını savunan Mesut Özil’e yapılan baskıları kınadı.

Başkan Çetin Bozkurt, “Hakkı haykırışı, zalime zalimsin demesi ile gönlümüzü fetheden ve Çin’i kınadığı için Arsenal’dan uzaklaştırılan hemşerimiz Mesut Özil’in yanındayız” dedi.

Başkan Bozkurt açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Arsenal takımı, Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine yönelik zulmüne dair Mesut Özil’in sosyal medyada haklı çıkışını destekliyoruz. Dünyadaki adaletsizliklere, haksızlıklara karşı ses çıkarıp Çin’in Uygur Türklerine yaptığı zulmüne tepki gösterdiği için kariyerini tehlikeye atma pahasına dimdik duran Mesut Özil’e yapılan baskı, kadroya almama, linçe uğratma ve yalnızlaştırma politikalarına karşı Mesut Özil’in sonuna kadar yanındayız, Türk’üm diyen herkesi de onun yanında olmaya çağırıyorum. Bu vesile ile Mesut Özil’e desteğimizin tam olduğunu yineliyor, kendisine yapılan baskıları da şiddetle kınıyorum."

Bilindiği gibi Mesut Özil, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir” sözünü anımsatarak Azerbaycan’ın haklı mücadelesine destek vermişti.