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Mesut Özil’den ’67’ paylaşımı
Fenerbahçe ile transferi konusunda prensipte anlaşan Mesut Özil, sosyal medya hesabından ’67’ numara paylaşımı yaptı.
Spor 17.01.2021, 17:18
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Fenerbahçe ile transferi konusunda prensipte anlaşan Mesut Özil, sosyal medya hesabından ’67’ numara paylaşımı yaptı.Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından ’67’ paylaşımı yaptı. Özil, memleketi Zonguldak’ın plakası olan ’67’ numarayla adeta sarı-lacivertlilerde giyeceği forma numarası konusunda da mesaj verdi.
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