Mesut Özil Takıma Geri Mi Dönüyor?

Mesut Özil’in ligdeki son Konyaspor maçının devre arasında oyundan erken alındığı için İsmail Kartal’la tartıştığı öğrenilmişti.

MESUT ÖZİL GÖZDEN ÇIKARILDI MI?

Mesut Özil'e yaz transfer döneminde talip çıkması halinde gereken her türlü kolaylık gösterileceği, yönetimin böylece en azından Mesut Özil'in maaşından kurtulmayı planladığı da konuşuluyor.