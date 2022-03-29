Son Dakika
Zeytinburnu’nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Mesut Özil Takıma Geri Mi Dönüyor?
Süper Lig'de son haftaların formda takımlarından Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşanmış, takım kaptanı olan Mesut Özil ve Ozan Tufan, kadro dışı bırakılmıştı. Kulüpten, “Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur” açıklamasında bulunulmuştu. Son alınan bilgi ise, Fenerbahçe'de Mesut Özil'in bu hafta içinde affedilerek takıma katılacağı yönünde.
Spor 29.03.2022, 12:40
Mesut Özil’in ligdeki son Konyaspor maçının devre arasında oyundan erken alındığı için İsmail Kartal’la tartıştığı öğrenilmişti.
MESUT ÖZİL GÖZDEN ÇIKARILDI MI?
Mesut Özil'e yaz transfer döneminde talip çıkması halinde gereken her türlü kolaylık gösterileceği, yönetimin böylece en azından Mesut Özil'in maaşından kurtulmayı planladığı da konuşuluyor.