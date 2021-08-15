Mesut Özil Süper Lig'deki ilk golünü attı. Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor’a konuk olan Fenerbahçe’de sezonun ilk golünü yıldız futbolcu Mesut Özil kaydetti. Mücadelenin 46. dakikasında topu filelere gönderen Özil, takımın 1-0 öne geçirdi. Sarı-lacivertli ekibin golünde ise asisti İrfan Can Kahveci yaptı. Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana yaklaşık 6 ay sonra ilk golünü atmış oldu.