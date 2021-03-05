Mesut Özil: 'Önümüzdeki maçlarda takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm'

Sarı-lacivertli takımın dün akşam Antalyaspor'u ağırladığı maçın 64. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Mesut Özil, son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, "Önümüzdeki maçlarda ayağımda iç ve dış yan bağlarda oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Antalyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe, 1-1’lik skorla zirve yarışında yara alırken, yıldız futbolcu Mesut Özil’in sakatlığı ile sarsıldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyasporlu Fredy ile girdiği ikili mücadele sonrasında sol bileği burkulan ve acı içinde yerde kalan 32 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi ve yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.

Maç sonrasında Fenerbahçe Kulübü’nün yaptığı açıklamada, Mesut Özil’in ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği aktarıldı.

Yapılan kontroller sonrasında deneyimli futbolcunun sahalara dönüşünün en az 1 ayı bulabileceği öğrenildi.