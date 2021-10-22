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Mesut Özil maçtan alınınca sinir krizi geçirdi

66. dakikada oyundan alındığını gören Mesut, ağır küfürler ederek kenara geldi. Kameralar o anları yakından çekti. Kenara gelir gelmez de şişeleri tekmeledi, kulübede formayı fırlattı. Pereira'nın yardımcıları ve kulübün tercümanı, Mesut'un yaptıklarıyla hayrete düştü. Sosyal medyada taraftarlardan sert yorumlar geldi.

Spor 22.10.2021, 10:15
Mesut Özil maçtan alınınca sinir krizi geçirdi

Antwerp maçında Fenerbahçe'de bir kez daha Mesut Özil krizi yaşandı. Yıldız futbolcu, bugüne kadar gösterdiği tepkilerin en ağırını dün yaptı. Mesut, saha kenarına ağır küfürler ederek geldi. Oyundan çıkan yerine girenlere sarılmadı. Mesut oyundan çıktığı gibi kenarda duran şişeleri tekmeledi.

TAHAMMÜL YOK

Mesut'un bu tavırları kenardaki teknik ekibi ve personelleri şaşkına çevirdi. Tercüman, Mesut'u sakinleştirmeye çalıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, Mesut'un kötü futboluna rağmen bu tavırlarına tahammül göstermedi. Mesut hakkında sert yorumlar yazıldı.

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