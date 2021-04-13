Mesut Özil kulüp satın aldı!

Mesut Özil yine bir ilki gerçekleştirdi. Bir çok alanda kendi markasını yaratan tecrübeli futbolcu bu defa Meksika Süper Ligi takımlarındanNecaxa'nın hissedarlarından biri oldu. Daha önce ABD'de işbirliği yaptığı işadamlarından Al Tylis ve Sam Porter başta olmak üzere Dünyaca ünlü manken Eva Longoria, tanınmış model Kate Upton ve eşi ünlü beyzbolcu Justin Verlander ile beraber yatırım yapan Mesut, böylece Meksika'dan futbol takımı sahibi olan ilk Türk oldu.

Brezilya'daki Dünya Kupası Şampiyonluğu'ndan sonra Meksika'da müthiş bir hayran kitlesine sahip olan Özil, Real Madrid forması giydiği dönemde de Meksika'da popülaritesini iyice artırdı. Bu nedenle Meksika Ligi'ne ilgi duyan Mesut, fırsatı kaçırmayarak böyle bir yatarıma ortak olma kararı aldı. Necaxa bundan böyle 32 yaşındaki futbolcunun kariyeri boyunca kazandığı şampiyonluklardan edindiği tüm tecrübe ve birikimlerinden faydalanacak. Meksika Süper Ligi'ni sadece ABD'den tam 40 milyon kişi izliyor.

(Fanatik)