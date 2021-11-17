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Mesut Özil: "İnşallah orada 3 puanı alacağız"

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı açıklamada, "Pazar günü 11’de olursam, Allah bana nasip ederse, derbide olacağım. Heyecanlıyım, mutluyum. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah orada 3 puanı alacağız" dedi.

Spor 17.11.2021, 16:30
Mesut Özil: "İnşallah orada 3 puanı alacağız"

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı açıklamada, "Pazar günü 11’de olursam, Allah bana nasip ederse, derbide olacağım. Heyecanlıyım, mutluyum. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah orada 3 puanı alacağız" dedi.

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, pazar günü Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesi FB TV’de açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile oynayacakları derbi maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan deneyimli futbolcu, "İlk önce tabi ki heyecanlıyız. Güzel bir maç olacak. Takım olarak hazırlanıyoruz, hazırız da. Biz orada 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"İnşallah orada 3 puanı alacağız"

’Kariyerinde Galatasaray derbisini nerede görüyorsun?’ sorusuna ise Mesut Özil, "Tabi en üst zirve. Çünkü küçük yaştan beri Fenerbahçeliyim. Derbileri seyrederek büyüdük. O yüzden pazar günü ilk 11’de olursam, Allah bana nasip ederse, derbide olacağım. Heyecanlıyım, mutluyum. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah orada 3 puanı alacağız" diye cevap verdi.

Çocukken izlediği derbi maç ortamlarını anlatan Özil, "Ya evde aileyle, ya da Almanya’da kahvehanelerde giderdik. Orada karışık bir atmosferde izlerdik. Yarısı Fenerbahçeli, yarısı Galatasaraylı olurdu. Biz tabi Fenerbahçe’yi desteklerdik. Kazandığımızda da çok sevinirdik, mutlu olurduk" şeklinde konuştu.

"Çubuklu formayı giymek her zaman hayalimdi"

’Fenerbahçe formasıyla oynamanın gurur verici olduğunu vurgulayan 33 yaşındaki futbolcu, "Bu çubuklu formayı giymek her zaman hayalimdi. Allah nasip etti. Dediğim gibi çok mutluyum. İnşallah bu sezon da takımıma yardım edebilirim. Takım olarak hedeflerimiz var. Kendi hedeflerim de var. Bu takıma sahada en iyi şekilde yardım etmek. İnşallah başarırız. İnşallah sezon sonunda da takım olarak hedeflerimize ulaşırız" dedi.

"Herkesin morali yüksek"

Derbi için çok motive olduklarını ifade eden Mesut Özil, "Birkaç futbolcu eksik. Milli takımlardan yarın geri dönecekler. Hazırlıklara devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde çok çalıştık. Takım olarak çok motiveyiz. Sahada zaten belli oluyor, herkesin morali yüksek. Maç heyecanı var. Dediğim gibi hazırlıklar çok çok iyi gidiyor. Pazar günü inşallah hazır olup, Galatasaray’ı da yeneceğiz" diye konuştu.

Derbi havası içinse Özil, "Evet, bir de şu gerçek var. Herkes biliyor. Pazar günü çok çok önemli bir maç. Sadece bizim için değil, camiamız için de. Herkes derbinin farkında. Sahada ve idmanda herkesin o hırsı belli oluyor. Pazar günü en iyi şekilde çıkarak, maçı kazanmaya gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Taraftarımız her zaman bize güvensin"

Son olarak sarı-lacivertli taraftarlara da mesaj gönderen yıldız futbolcu, "Onlar her zaman bize güvensin. Bize destek olsunlar ve sahip çıksınlar. Takım olarak onlara ihtiyacımız var. Onların desteğiyle, dualarıyla inşallah; sezon sonunda da hedeflerimize ulaşırız. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız. Pazar günü camiamıza da inşallah bu 3 puanı hediye edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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