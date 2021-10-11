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Mesut Özil'in gizemli paylaşımının sırrı belli oldu!
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil James Rodriguez'e özendi, geçtiğimiz günlerde Alman Milli Takımı formasıyla gizli bir mesaj içeren paylaşımı yapmıştı. Mesut Özil'in, kripto parasını piyasaya süreceği öğrenildi. Bu kripto paraya sahip olanlar, yıldız futbolcu ile tanışma fırsatı yakalayacak. Dünyaca ünlü yıldız James Rodriguez de kendi kripto parasını çıkarmıştı.
Spor 11.10.2021, 14:19 11.10.2021, 14:23
"Heyecan verici şeyler çok yakında" mesajıyla paylaşım yapan Mesut Özil, kripto para dünyasına giriyor. Yıldız futbolcu kendi ismiyle piyasaya parasını sürecek. The Sun'ın haberine göre; Özil geçen yıl kurduğu M10Streetwear markası altında çıkardığı kripto parayı piyasaya sürecek.
Mesut Özil'in kripto parasını satın alanlar, Bitcoin ile takas edebilecek ve M10 markasından yaptığı alışverişlerde indirim kazanacak. Ayrıca, bazıları da Özil ile tanışma fırsatı yakalayacak.
İLK FUTBOLCU DEĞİL
Mesut Özil, kendi parasını çıkaran ilk futbolcu değil. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu James Rodriguez ve Japon futbolcu Keisuke Honda da kendi kripto paralarını piyasaya sürmüştü