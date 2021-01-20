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Mesut Özil Gel Gündüzle Gece Olalım şarkısını söyledi
Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil, kendisiyle bütünleşen Gel Gündüzle Gece Olalım şarkısını taraftarlar için söyledi.
Spor 20.01.2021, 09:22 20.01.2021, 09:36
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Süper Lig'de ara transfer dönemine büyük bir transfer hamlesiyle giren Fenerbahçe, İngiliz kulübü Arsenal'de siyasi baskılar nedeniyle oynatılmayan Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil ile anlaştı.
"GEL BERABER MESUT OLALIM" DEDİ
Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atacak olan 32 yaşındaki 10 numara Mesut Özil, sarı lacivertli taraftarlar için Gül Döktüm Yollarına şarkısında kendisiyle özdeşleşen "Gel Gündüzle Gece Olalım" mısralarını söyledi.