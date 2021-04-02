Mesut Özil'e saldıranlara 100 yıldan fazla ceza!

Mesut ve Kolasinac’ı restoran çıkışı soymaya çalışan kişilere verilen cezalar belli oldu.

The Sun’da yer alan habere göre 8 kişiden oluşan çetenin üyelerine toplam 100 yıldan fazla hapis cezası verildi. Çete üyelerinin 2019’un Nisan ayı ile 2020’nin Temmuz ayı arasında gerçekleşen birçok farklı soygun ve teşebbüsleri için bu kadar yüksek ceza aldıkları belirtildi.

(Fanatik)