Mesut Özil: Dualarım bugünü barış içinde kutlayamayanlarla

Müslüman alemi Ramazan Bayramı'nı hem koronavirüs nedeniyle hem de Kudüs'te Müslümanların yaşadığı zulüm sebebiyle buruk yaşıyor.



Fenerbahçe'nin Mesut Özil de Kudüs'teki Müslümanları unutmadı.



Özil Twitter'dan yayınladığı mesajda Müslümanların bayramını kutlarken Kudüs'te yaşananlara da değindi.



'DUALARIM BUGÜNÜ BARIŞ İÇİNDE KUTLAYAMAYANLARLA'

Mesut yaptığı paylaşımda, 'Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların bayramı mübarek olsun. Bu aydaki tüm oruç ve dualarımız kabul edilsin. Dualarım bugünü barış içinde kutlayamayanlarla.' ifadelerini kullandı.

Eid Mubarak to all Muslims around the world ????????❤️ May all our fasts and duas be accepted from this blessed month - My prayers are with those who can’t celebrate in peace today ???????? دعواتي لكم ، أخواني وأخواتي في فلسطين pic.twitter.com/nNaMDCLRMw