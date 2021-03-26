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Mesut Özil'den iyi haber

Antalyaspor maçında sakatlanan ve haftalardır formasından uzak kalan Mesut Özil iyileşti.

Spor 26.03.2021, 13:23
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Mesut Özil'den iyi haber

Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den iyi haber geldi.

Antalyaspor maçında sakatlanan 32 yaşındaki futbolcu, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında forma giyememişti.

Mesut'un tedavisinin planlandığı gibi gittiği ve sakatlığını büyük ölçüde atlattığı öğrenildi.

PAZARTESİ İDMANLARA BAŞLAYACAK

Tecrübeli orta saha oyuncusunun pazartesi gününden itibaren bireysel antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

Yıldız futbolcunun Denizlispor ve Yeni Malatya maçlarında oynaması beklenmiyor. Mesut Özil'in hedefi, 12 Nisan'daki Gaziantep mücadelesinde sahadaki yerini almak.

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