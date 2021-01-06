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Mesut Özil artık Fenerbahçe'de! Transferde anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ile 3.5 yıllık imza...
Fenerbahçe'de son dakika! Transfer dönemi başlar başlamaz Fenerbahçe bombaları patlamak üzere. Sarı lacivertli ekipte Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu ilk resmi hamleleri yaptı ve anlaşma sağlandı. İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi...
Spor 06.01.2021, 15:04 06.01.2021, 15:09
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Mesut Özil Fenerbahçe'de! Sarı lacivertli takımın uzun süredir peşinde olduğu dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transferi konusunda her türlü anlaşmaya vardı. Arsenal'de kadro dışı kalan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Uzun bir süredir Fenerbahçe ile ismi anılan ve sarı lacivertli takımın rüyası olarak adlandırılan Mesut Özil, Fenerbahçe'de... Yıldız futbolcu ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandı.
Gece yaptığı İstanbul paylaşımıyla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran Mesut Özil, DHA'nın haberine göre Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.
Mesut Özil transferinde bazı sponsorların devreye girip maliyeti büyük ölçüde karşılayacağı ifade edildi.
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