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Mesut imzayı attı... Artık resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'nin Arsenal'den transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil için tarihi bir imza töreni düzenlendi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Mesut Özil çok özel açıklamalar yaptı.

Spor 27.01.2021, 16:50 27.01.2021, 17:19
2006
Mesut imzayı attı... Artık resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Kulübü, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlediği tarihi törenle yeni transferi Mesut Özil’i dünyaya tanıttı. Pandemi kuralları çerçevesinde sınırlı sayıda basın mensubunun alındığı törende, 64 medya kuruluşundan 116 basın mensubu bulundu.

İşte imza törenindeki konuşmalar ve diğer detaylar:

Mesut Özil: “Öncelikle herkesi selamlıyorum. Ne diyeceğimi aslında bilmiyorum, heyecanlıyım. Başkanımızın dediği gibi Fenerbahçe için rüyaydı, benim için hayaldi. İki taraf için de muhteşem bir bağlantı olacak. İnşallah takıma sahada yeteneğimle faydalı olacağım. Başarılı bir sezon geçiririz takım olarak. Bir Fenerbahçeli olarak takıma her zaman inandım. O yüzden burada olduğum için de mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum”

Ali Koç transferin hikayesini anlattı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: “Sayın Divan Kurulu Başkanım Vefa bey, uzun zamandır aramızda değildi. Bizimle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum. Kadıköy ve Üsküdar kaymakamları, devletimizin değerli temsilcileri, Mesut ve ailesi, hem yerel, hem uluslararası basın mensupları hoş geldiniz. Fiziken taraftarlarımızla birlikte olmasak da, taraftarlarımız coşkularını bizlerle paylaştılar. Bu transfer özelinde yaptığımız her hamleye destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.”

“Beni düğününe çağırmamıştın…”

“Kısaca bu iş nasıl oldu anlatayım. Mesut’un Fenerbahçe ile hikayesi nasıl başladı, transfer nasıl gerçekleşti anlatmak istiyorum. Burada Mesut’un kariyerini herkes biliyor, herkes yazıyor. Bununla vaktinizi almaktansa işin sır tarafını aralayalım dedik. Mesut pek çok kez Fenerbahçe’ye olan sevgisiniz değişik yerlerde dile getirdi. Biz bu hikayenin başlangıç tarihi olarak Mesut’un düğününü ele alıyoruz: 7 Haziran 2019. Tanışmadığımız için beni çağırmamıştın. Ama o gün dünya evine girdiler, büyük aşkıyla aşkını evlilikle taçlandırdı. O gün Acun Ilıcalı bir fotoğraf koydu. Altına da ‘İnşallah bu sene vatan hasretin sona erer’ dedi. Bu fotoğraf günlerce Fenerbahçe taraftarının arzu fitilini ateşledi.”

“Acun dedi ki, Mesut sadece bir futbolcu değil”

“Bu hikayenin pek çok kahramanı, emek sarfedenleri oldu. Tüm bunların ötesinde Acun Ilıcalı’nın maddi ve manevi desteği oldu. Kendisi bugün aramızda değil, selamları sevgileri var. Saat farkı nedeniyle bağlantı yapmayalım dedi. Gıyabında kendisine teşekkür ediyorum. Aslında bir yaz günü Acun’la oturduk konuşuyorduk. Başkan dedi, Mesut’un sözleşmesi seneye bitiyor, Ocak ayından itibaren imzalayabilir, seneye Haziran’da Fenerbahçe’ye kazandıralım dedi. Ben de mali şartları nasıl karşılayacağız, hava güzel ortam hoş ama nasıl olacak dedim. Acun dedi ki, Mesut sadece futbolcu değil, müthiş bir ticari gücü var. Ben de ‘keşke Ocak ayında gelse’ dedim. Kasım ayında işler somutlaşmaya başladı. Bu aslında bir fikir cimnastiğinden gerçeğe dönmek üzere olarak bir sürecin başlangıcıydı.”

“Arsene Wenger ile Erol hoca görüştü”

“8 Aralık günü Samandıra’dan bir röportajım olmuştu. Bu konuya girmeyecektim. Günlük hayatımızdaki MHK ve hakemleri konuşurken bu soru soruldu. O zaman gerçekleşmesi zor bir rüya demiştim. O gün aslında Samandıra’dan havaalanına gittik ve Londra’ya yolculuğumuz başladı. Hatta yöneticiler, ben, Emre ve Acun ayrı ayrı zamanlarda yola çıktık ki bilinmesin istediğimiz için. Arsene Wenger ile görüştüm. Mesut’u sordum. Bugün Mesut nasıl, sakatlığı var mı, fit mi, soyunma odasına nasıl. Bize gelir tepeden bakar mı. O kadar olumlu geri bildirimler aldım ki. Wenger’i Erol hocayla telefonda görüştürdük. O da sorularını sordu. 10 Aralık günü Londra’nın dışında bir yerde dostumuzun evini tercih ettik. Orada Mesut’la tanıştık. Orada bir şey dikkatimi çekti. Konuşmamın sırasında Mesut çocukluğundan beri gönül verdiği takımda oynama hayallerinden bahsetti. Kesinlikle maddi konuları sorun etmeyeceğini söyledi. İş burada dönüşü olmayan bir yola girdi.”

“Önünde çok daha iyi teklifler vardı”

“Aslında Fenerbahçe lehine pek çok şey yan yana geldi. Fenerbahçe’de oynama arzusu, Türkiye özlemi. Bu arzusunu gerçekleştirmek için finansal açıdaki özveri ve parayı öncelik yapmaması. İnanın bizden çok daha iyi teklifler vardı önünde. Böyle bir dünya yıldızının bonservissiz kulübümüze gelmesi, Arsenal’deki mutsuzluğu, Acun Ilıcalı ile olan yakın dostluğu ve kendisinin Exxen platformunu kurma zamanı ve bu platformu dünyaya tanıtma zamanı bir araya geldiğinde oluşan büyük bir fırsat oldu. Bu süreçteki destekleri için kendisi kızacak abartma diyor ama bu transferin gerçekleşmesinde Acun Ilıcalı’nın büyük emeği, hizmeti inancı olmuştur. Yöneticilerimiz Selahattin Baki, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu’na teşekkür ediyorum.”

‘Tüm dünyaya Mesut’un kim olduğunu gösterecektir’

“Temas etmek istediğim bir konu var. Biz Mesut Ol diyerek taraftarlarımızdan destek istedik. Biz Mesut’un transferi için özel bir kampanya başlatmadık. Fener Ol kampanyası devam ediyordu, adını değiştirdik. Mesut Ol’daki Mesut kelimesi, taraftarlarımızın yaşadığı mutluluğun temsilcisidir. Çağrımıza büyük bir teveccüh ile karşılık veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Yanılmıyorsam çeyrek milyona yaklaştı SMS’ler. Yürüdüğümüz yolculukta Fenerbahçe’nin yanında olan sponsorlara da teşekkürleri borç biliriz. Fenerbahçe’de zaferlerin büyüklüğü, mücadelenin zorluğu ile ölçülür. Ve Mesut bu yolda yürümeye yeni başlıyor. Sahada en iyi performansını gösterip, zaferlerimizin bir parçası olacaktır. Olacaktır çünkü kendisi Fenerbahçe’nin ne demek olduğunu, camianın beklentilerin, bu arma için savaşan her şeyini veren oyuncuların nasıl sevilip sahiplenildiğini çok iyi biliyor. Tüm dünyaya bir kez daha Mesut Özil’in kim olduğunu göstermek adına  büyük katkı sağlayacaktır.”

“Eşi Amine hanımın da transferde payı var”

Sportif Direktör Emre Belözoğlu: “Fenerbahçe’nin şanlı tarihinde hepimizin bildiği gibi çok büyük transferleri oldu. Mesut hepimiz için güzel bir rüyayadı. Bugün bu noktaya gelmesinde bizlerin de payı olduysa ne mutlu bizlere. Mesut insani değerleri, mütevazi duruşuyla bütün gençlere örnek olabilecek bir kişi. Ne mutlu ki bu güzel insan Fenerbahçeli olacak. Şanlı formamızın altında nice maçlara çıkacak. Değerli eşi Amine hanımın da bu transferde payı var. Özil ailesinin samimi ilgisi bizim için memnuniyet vericiydi. Gerçekten çok iyi bir takımımız var, çok da iyi bir hocamız var. Mesut’la beraber kupaları beraber kaldıracağız. Bugün ve yarın, iyi günde ve kötü günde Mesut’la beraber olacağız.”

Soru: Mesut Özil’i kim Fenerbahçeli yaptı?

Mesut Özil: “Beni Fenerbahçeli yapan aslında kendimim. Küçükken maçları seyrederken birisi Galatasaraylı, biri Beşiktaşlı oluyordu. Ben hep Fenerbahçeliydim ve öyle de kalacak.

Soru: Geçmiş zamanda Jay-Jay Okocha’yı ve Rıdvan Dilmen’i beğendiğini söylemişti, şu anda beğendiği biri var mı?

Mesut Özil: “Eskiden Okocha’yı çok beğeniyordum. Şimdiki Fenerbahçe’de Pelkas’ı çok beğeniyorum. Aynı pozisyonda oynadığımız için. Çok yetenekli bir oyuncu.”

“Her şey güzel olacak”

Soru: Fenerbahçe uzun süredir başarıya aç, senin gelişinle inanmışlık arttı. Bu beklenti sende baskı oluşturuyor mu?

Mesut Özil: “Futbolcu her zaman baskı hisseder. Fenerbahçe’de de baskı olacağını biliyordum. Fenerbahçe farklı bir şey benim için. Sevdiğim ve değer verdiğim kulüp. Elimden geleni yapacağıma inanıyorum. İnşallah her şey güzel olacak.”

Soru: Şu anda bir insan olarak hislerin nasıl? Burada bir eve gelme hissi var mı?

Mesut Özil: “Çok gurur verici bir durum benim için. Çok heyecanlıyım. Sabırsızlıkla bekliyordum. İnşallah takım arkadaşlarımda idman yapıp takıma yardım etmek istiyorum. Benim için çok yüksek bir duygu. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir şey.”

Soru: Avrupa’da başarı üzerine proje oldu mu?

Mesut Özil: “Biz kendimiz biliyoruz, futbolcular olarak. Hedef Avrupa’da da Fenerbahçemizi temsil etmek. Şampiyonlar Ligi’ne gidip orada da takımımızı en güzel temsil edeceğiz.”

“Sahadaki zekanın nereden geldiğini anladığınız değil mi?”

Soru: Bundesliga’ya geri dönme ihtimaliniz var mı?

Mesut Özil: “Hayır, yok”

Soru: Futbolda keşkeleriniz ve ya iyikileriniz var mı?

Mesut Özil: “Keşke bu imza daha erken olsaydı, iyi ki şimdi olmuş.”

Ali Koç: “Sahadaki zekanın nereden geldiğini şimdi anladınız değil mi?”

Soru: Milli takımı seçtiği dönemde neler yaşandı, Burak Yılmaz’ın açıklamalarını dinledi mi?

Mesut Özil: Geçmiş bir olay. O zamanlar öyle karar verdik. Burak kardeşimize gelirsek, ona başarılar diliyorum. İnşallah sahada kendisini, ülkesini en güzel şekilde temsil eder. Başarılar diliyorum.

Soru: Almanya Milli Takımı’na geri dönme ihtimalin var mı?

Mesut Özil: “Bir yola girmişken asla geri dönmem. Onlara başarılar diliyorum ama ben bir daha Alman Milli Takımı’nda oynamam.”

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