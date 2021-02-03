Mesut Bakkal: “Gidişatımız iyi”

DG Sivasspor beraberliği sonrası konuşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Maç anında topa sahip olma eşit olarak gözükse de pozisyon olarak Erzurumspor’un üstün olduğunu söyleyebilirim. Gidişatımız iyi, çıkışımız iyi. Bu şekilde devam etmemiz bizi ileriki haftalarda çok daha rahatlatacaktır” dedi.

Süper Lig’in 23. haftasında Erzurumspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Maç anında topa sahip olma eşit olarak gözükse de pozisyon olarak Erzurumspor’un üstün olduğunu söyleyebilirim. İlk yarı maçı koparabilirdik. Yakaladığımız çok net pozisyonlar var. 4 tane net pozisyon var, özellikle rakibin birinci bölgesindeki pozisyonlarda son pasları iyi yapabilseydik belki de 3 puanla dönebilirdik. Gelişmeye devam ediyoruz. Geldiğimiz günden beri gelişme devam ediyor ve inşallah da devam edecektir. İkinci devrede maçı 3 puana çevirmek için 2 tane hamle yaptık. Sivasspor’un defansındaki stoperlerin sakatlanması bizim için dezavantaj oldu. 90 dakikada 3 pozisyon verdiğimizi söyleyebilirim. 3 puanla dönebilirdik. Ben takımımı kutluyorum. Takım disiplini, birlikte oynama, özellikle verilen görevi yerine getirme anlamında mükemmel maçlar çıkarmaya başladık. 4 maçta 8 puan aldık. Son 2 maçımızda da gol yemedik. Bu önemli bir istatistik. Çünkü gol yemeyi kesmemiz gerekiyordu, takımım da bunu başarmaya başladı. Şimdi 6 puanlık bir maça çıkıyoruz. Kayserispor maçına. Gidişatımız iyi, çıkışımız iyi. Bu şekilde devam etmemiz bizi ileriki haftalarda çok daha rahatlatacaktır. Sivasspor’a da başarılar diliyorum” diye konuştu.