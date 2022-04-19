Denizlispor, Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında ağırladığı İstanbulspor’u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "En iyisini yapmaya çalışacağız çünkü lig bitmedi" dedi.

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 4-3 mağlup etti. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Öncelikle tüm oyuncularımı kutluyorum, 4 gün önce Keçiören galibiyeti, inanılmaz bir efor şimdi ligimizin en iyi futbol oynayan takımlarımızdan bir tanesi hedefi olan İstanbulspor’a karşı gel git bir maç oldu. Ama keyifli bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. İşin açıkçası berabere kalsak üzülürdüm. Çünkü oyuna başlangıç, rakibin çalıştığımız yönleri ve eksik yönlerini iyi kullanan bir takım, iyi oyuncular attığımız gol direkten dönen pozisyonlar vardı. Tabi üzücü olan şey 2 tane yan top ve yediğimiz 2 gol yani karambolden yediğimiz gollerdir. Sonraki devrede 3-2 mağlup durumda ama şöyle bu futbolu devam ettirdiğimiz zaman 2. devrede iyi olacağını söyledim. Gol atacağımızı ve goller bulacağımızı söyledim. Çünkü takım o enerjiyi veriyordu. Sonra birkaç tane oyuncu değişikliği yaparak Lopez’in golü ile hayata dönen bir takım, sonra attığımız 4. gol jeneriklik bir gol oldu" şeklinde konuştu.

"Hem güzel oyun hem de galibiyet bize büyük moral oldu"

Oyuncularını tebrik eden Bakkal, şu ifadelere yer verdi:

"Tabii önemli bir yol aldık. Ama ben her zaman söyledim bu lig sonuna kadar bitmiyor şimdi bu kazandığımız özellikle son 2 haftada kazandığımız 6 puan ve 6. galibiyet bizi belli bir noktaya getirdi. Şimdi bu noktanın kıymetini bilerek, ona göre hazırlanıp, bundan sonraki maçlara çıkacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız çünkü lig bitmedi. Rehavet yok, geldiğimiz noktayı biliyoruz oyuncularım ve bende biliyorum. Geçen Tuzlaspor maçında dolu tribünlere biz bu golleri hediye edemedik ama şimdi bu golleri hediye ediyorum. Hem güzel oyun hem de farklı galibiyet bize büyük bir moral kaynağı oldu. Bundan sonra ümit ediyorum, istiyorum ki Denizlispor için işler daha iyi olacaktır."