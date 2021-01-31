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Mesut Bakkal: "Aylar sonra evimizde gelen galibiyet, inanılmaz bir mücadele, mutluyum"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal MKE Ankaragücü maçının ardından, "Aylar sonra evimizde gelen galibiyet, inanılmaz bir mücadele, mutluyum" dedi.

Spor 31.01.2021, 16:41
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Mesut Bakkal: "Aylar sonra evimizde gelen galibiyet, inanılmaz bir mücadele, mutluyum"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal MKE Ankaragücü maçının ardından, "Aylar sonra evimizde gelen galibiyet, inanılmaz bir mücadele, mutluyum" dedi.

Süper Lig’in 22. haftasında evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup eden BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mesut Bakkal, "Çok şükür, böyle başlayayım. Şimdi haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Aylar sonra evimizde gelen galibiyet, inanılmaz bir mücadele, mutluyum. Yani oyunu iki bölümde değerlendirmek lazım. İlk 20 dakika ve sonrası. İlk 20 dakika oyuna onlara müsaade ettik. İstediğimiz tarz değildi. İkinci devre önde basmamız ve üretken olmamız lazımdı. Bu tempoda kazanmamız çok zordu ilk devre özellikle. Ama baktığınız zamanda Erzurumspor’un net iki tane yüzde yüz pozisyonu varda ilk devre oyunun onlarda gözüktüğü dönemlerde kaleci Korcan 2 tane harika kurtarış yaptı, yapmasa belki olayı daha önce çözecektik. İkinci devre oyunun tüm bölümü yani 10 kişi kalana kadar hep bizde. Orta saha merkezdeki oyuncumuz atılmasaydı, Petrus atılmasaydı, Omolo’yu kartı vardı diye çıkardık oyundan, eksik kalmayalım diye. Petrus atılmasaydı Novi ve El Kabir’le plan böyleydi. El Kabir toparlamaya çalışıyor, bize inanılmaz faydası olacak bir oyuncu, onu da gösterdi zaten. 3’e bir ve 3’e 2 yakaladığımız pozisyonda tabi 10 kişi kalınca gidemiyorsunuz” diye konuştu.

“Erzurum 3 puanı özlemişti”

10 kişiyle pozisyon vermediklerini ifade eden Bakkal, “Sadece uzatmalarda bir pozisyon verdik, bu da benim için önemli değildi. Hiç gol yemeden bitirdiğimiz maçlardan bir tanesi. Bu puan hem camiaya hem de emeği geçen herkese hayırlı olsun. Erzurum bu 3 puanı özlemişti. Geldiğimden beri bir çıkış var, bunun sonuca yansımasını inşallah bu maçta yaparız dedim, o da bu maçta oldu. Çünkü hak ettik, çocuklar, kulübe arkamızdaki tribün, gönüllüler hepsi istedi ve oldu. Hem de iyi oynadık özellikle ikinci devre iyi oynadığımız bir maçtı. Artık 3 günde bir maç oynayacağız. Takım bugün yenileme yapacak yarın Sivas’a gidiyoruz. 1-2 tane transfer olabilir. Lig uzun almayı düşünüyoruz. Daha derli toplu bir takım için ve kırmızı kart, sakatlıklar olduğu zaman destekleyecek oyuncu grubuna ihtiyacımız var. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Özellikle son 15-20 dakika inanılmaz mücadele vardı. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Nefes aldık, devam edeceğiz, herkese hayırlı olsun” diye konuştu.

“Galibiyet taraftara armağan olsun, özlemişlerdi”

Erzurum’un futbol kenti olduğunu belirten Bakkal, “Burada ilk defa çalışmama rağmen inanılmaz huzurlu çalışıyorum. Taraftarın hep içimizde olması, bunu istemesi, tribünler boş ama bizimle beraber olduklarını biliyorum. Gönül isterdi ki 25 bin kişiyle bu maçı kazanalım o da olacak. Tüm taraftara armağan olsun. Özlemişler galibiyeti. Bu maç moral, inanılmaz derece motivasyon oldu. Bundan sonra artık Erzurum puan alınan yer değil, puan bırakılan yer olacağını gösterdi. Amacım bunu devam ettirmek. Şımarmayacağız, emin duracağız. Konsantremizi bozmayacağız. 20 maç vardı demiştim, 9 galibiyet, işte birisini aldık, 8 kaldı. Gönüllerimizin istediği gibi devam ediyor. Bu kıt, dar zamanda çok önemli transferler yaptı yönetime de teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.
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