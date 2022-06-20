Mesul Özil'den Sarı Kanarya'ya tepki!

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Mesut Özil'e yeni sezon planlamasında düşünülmediği iletildi. Yeni gelen teknik direktör Jorge Jesus'un da affetmediği yıldız oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı.

Bu gelişme, her iki taraf arasındaki iplerin tamamen koptuğu şeklinde yorumlandı.