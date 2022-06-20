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Mesul Özil'den Sarı Kanarya'ya tepki!
Mesut Özil, Fenerbahçe'de kadro dışı kalmış ve yeni gelen teknik direktör Jorge Jesus tarafından da affedilmemişti. Özil'in sosyal medya hesaplarında Fenerbahçe'yi takipten çıkması tüm futbolseverleri şaşkına çevirdi.
Spor 20.06.2022, 11:52 20.06.2022, 12:28
Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Mesut Özil'e yeni sezon planlamasında düşünülmediği iletildi. Yeni gelen teknik direktör Jorge Jesus'un da affetmediği yıldız oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı.
Bu gelişme, her iki taraf arasındaki iplerin tamamen koptuğu şeklinde yorumlandı.
Geçen sezon kadro dışı olan Mesut Özil ve Ozan Tufan, sezonun ilk antrenmanında yer almamış ve Jorge Jesus tarafından da sezon öncesi kamp kadrosuna alınmayan Mesut Özil, Almanya'ya gitmişti. Almanya ziyareti sonrası Mesut Özil'in Almanya'ya transfer olacağı iddia edildi.