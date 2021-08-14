Messi’nin göz yaşları 10 bin dolardan satışa çıkarıldı

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in bir sakini, Messi’nin Barcelona’daki son basın toplantısında gözyaşlarını sildiği peçetenin ‘orijinalini’ 10 bin dolara satışa çıkarmaya karar verdi. İnternet kullanıcısı, peçete üzerinde “Lionel’in genetik materyalin” olduğunu iddia ediyor.

Barcelona, geçtiğimiz hafta, Messi'nin sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde, 'finansal ve yapısal engeller' nedeniyle 'beklenen sonuca' varılamadığı açıklamıştı.

Kariyerinin 16 yılını Barcelona’da geçiren 34 yaşındaki yıldız Messi bu hafta Fransa’nın PSG kulübüyle 2+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.