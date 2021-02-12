Messi’den dudak uçuklatan vergi rekoru!

İspanyol devi Barcelona’da forma giyen Lionel Messi yıllık kazancı üzerinden ödeyeceği vergi dudak uçuklattı…

Nou Camp’ta son sözleşmesini Kasım 2017’de imzalayan Messi tarihin en büyük spor anlaşmalarından birini yaptı. 4 yıl için 555 milyon 237 bin 619 Euro kazanca atılan imza aynı zamanda müthiş bir vergi ödemesi anlamına geliyordu.

İspanya'nın uyguladığı yüzde 15'lik vergi oranıyla birlikte Messi, İspanyol hazinesine tek başına en büyük katkıyı yapan isim oldu. Arjantinli yıldız oyuncunun yıllık kazancına ek olarak 136.5 milyon Euro sözleşme yenileme ücreti ve Barcelona’da kalmak için her yıl 78 milyon Euro sadakat bonusu gibi ek ücretlerinin olduğu ifade edildi.

TOPLAM ÖDEYECEĞİ VERGİ 370 MİLYON EURO’YU BULUYOR

El Mundo’da yer alan haberde, Arjantinli oyuncunun yaklaşık 275 milyon Euro olan gelir vergisinin yanı sıra imaj haklarından ve reklam anlaşmalarından elde ettiği gelirle birlikte İspanya devletine önümüzdeki dört yıl için toplam 370 milyon Euro vergi ödeyeceği öne sürüldü. Bu rakamın İspanya’da bir çok önemli şirketin ödediği vergiden daha fazla olduğu belirtiliyor.

Messi’nin imaj hakları ve diğer sponsorlukları için de ödediği vergiler hesaba katıldığında toplam 120 bin İspanyol vatandaşının ortalama vergisine eşit ödeme yaptığı yazıldı.

Messi ve babası Jorge, Temmuz 2016’da vergi dolandırıcılığından suçlu bulunmuş ve ilk etapta 21 ay hapis cezası almıştı. Altı kez Ballon d’Or ödülünün sahibi olan 33 yaşındaki süper yıldız 1.7 milyon Euro para cezasına çarptırılmıştı.

AYRILIK İDDİALARI MALİYEYİ TEDİRGİN EDİYOR

Messi’nin sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin ardından Barcelona ile yeni sözleşme yenilemeyeceği iddiaları nedeniyle İspanyol maliyesi de büyük bir tedirginlik içerisinde. Çünkü Arjantinli’nin ülkeden ayrılması büyük bir vergi kaybına neden olacak. Diğer yandan, Messi’nin eski menajeri Josep Maria Minguella, Arjantinli futbolcunun vergi avantajını da göz önünde bulundurarak İtalya’ya gidebileceğini iddia etmişti.

Bir İspanyol radyosuna konuşan Minguella, “İtalya’da futbolcular daha az vergi ödüyorlar. Zaten, Cristiano Ronaldo’nun da orada olmasının sebeplerinden biri bu. Messi, Kun Agüero ve teknik direktör Pep Guardiola ile ne kadar yakın olursa olsun, onu Manchester City’de görmek bana zor geliyor” yorumunda bulunmuştu.