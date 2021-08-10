Messi, Paris’te

Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varan Arjantinli yıldız Lionel Messi, Paris’e geldi. Messi, havaalanında kendisini bekleyerek sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamladı.

Geçtiğimiz günlerde 16 yıldır top koşturduğu Barcelona ile yollarını ayıran Messi’nin yeni adresi Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) oldu. PSG ile prensip anlaşmasına varan 34 yaşındaki futbolcu, eşi Antonella Roccuzzo ve çocuklarıyla birlikte İspanya’dan, Fransa’nın başkenti Paris’e gitti. Messi’nin birkaç saat içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.