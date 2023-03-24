Messi, kariyerinde 800 gole ulaştı

Yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı’nın hazırlık maçında Panama’yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada kariyerinin 800. golünü kaydetti.

Son Dünya Kupası’nın sahibi Arjantin Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Panama Milli Takımı’nı 2-0’lık skorla mağlup etti. Bu mücadelede mavi-beyazlıların 2. golünü kaydeden Lionel Messi, kulüp ve milli takım kariyerinin 800. golünü attı. Messi, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun ardından kariyerinde 800 gol barajına ulaşan 2. isim oldu.

Gollerin 672’sini Barcelona’da kaydetti

Kulüp kariyerinin 17 yılını İspanyol ekibi Barcelona’da geçiren 35 yaşındaki Messi, burada çıktığı 778 maçta 672 gol attı. Arjantinli yıldız, 2021 yazında transfer olduğu Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain’de ise 30 gol kaydetti. Geçtiğimiz yıl Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda ilk kez Dünya Kupası’nı kaldıran Messi, milli takım formasıyla da 98 gole imza attı.