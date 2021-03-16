Messi'den yeni rekor

La Liga'da Barcelona, evinde oynadığı maçta Huesca'yı 4-1 mağlup etti.

Maçın 13. dakikasında Mesii'nin ağlara gönderdiği topla durum 1-0 oldu. Ardından 35. dakikada Griezmann attığı golle farkı 2' ye çıkardı. Huesca'da golün ismi ise 45+4' te Rafa Mir oldu.

İkinci yarının 53. dakikasında Oscar Mingueza'nın golüyle skor 3-1 oldu. 90. dakikada Lionel Messi yeniden sahneye çıktı ve kendisinin 2., takımının 4. golünü atarak skora katkıda bulundu.

Bu müsabaka ile Lionel Messi, Barcelona formasını 767. kez giyerek Xavi Hernandez'in Barcelona formasıyla en çok maça çıkma rekorunu kırmış oldu.

Eski futbolcu Xavi, yaptığı açıklamada "Messi ile birlikte oynamak, birçok şeyi paylaşmak bir zevkti. Bu rekorumu aşacak futbolcunun Leo olması harika bir şey ve benim için bir onur. Ondan başkası olamazdı. Futbol tarihinin en iyi futbolcusunun Barça formasını en fazla giyen olması doğru bir şey." dedi.