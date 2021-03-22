Messi bir rekor daha kırdı

La Liga'da oynanan Barcelona- Real Sociedad karşılaşmasının galibi, 6-1lik skorla Barcelona oldu. Lionel Messi, bu maçta yeni bir rekora daha imza attı. Efsane yıldız, 768 maç ile kulüp tarihinde Barcelona formasıyla en fazla maç oynayan futbolcu oldu.

Bu zamana kadar 767 maç ile bu rekor Xavi Hernandez'e aitti.

Real Sociedad'a karşı 36. dakikada Antoine Griezmann, 43. ve 53. dakikada Sergino Dest, 56. ve 89. dakikalarda Lionel Messi ve 71. dakikada Dembele atarken, Real Sociedad'da ise Ander Barranetxea 77. dakikada golü bularak takımının tek golünü attı.