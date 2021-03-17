Aykut Kocaman, maç sonrası yapılan basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Maça iyi başladıklarını söyleyen Kocaman, "Meslek hayatımdaki en talihsiz dönemlerden biri herhalde. Maça iyi başladık, oyunu istediğimiz tarafa götürme iradesiyle başladık ama ilk faulden, faul de yoktu, gelen top gol oldu. Bir gol de ofsayttan oldu. Kalemize gelen 4 veya 5 topun üçünün gol olması çok ilginç, talihsizlik herhalde." dedi.

Kontrolü ele aldıklarını ifade eden Aykut Kocaman,