Merve Dinçel’den gümüş madalya

Paris 2022 Dünya Grand Prix müsabakalarının ilk gününde milli taekwondocu Merve Dinçel gümüş madalya kazandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ve 2024 olimpiyat oyunlarına kota puanı veren organizasyonun ilk gününde 3 sıklette müsabakalar yapılırken, Türkiye adına 5 sporcu mücadele etti. Kadınlar 49 kiloda Türkiye’yi temsil eden Merve Dinçel gümüş madalyanın sahibi oldu. Organizasyonun ikinci gününde 3 sıklette 5 sporcu mücadele edecek.