Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Merve Cansu Demir, Paralimpik Olimpiyatları’nda mücadele edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Demir’i arayarak önemli organizasyon öncesi başarılar diledi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Bursa’da Olimpiyat heyecanı yaşatmaya devam ediyor. Japonya’da gerçekleştirilen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün’ün Bursa’ya ilk Olimpiyat madalyasını kazandırmasının ardından 24 Ağustos’ta başlayacak Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyat Oyunları’nda da kulübün bir başka sporcusu Merve Cansu Demir, masa tenisinde madalya mücadelesi verecek. Millî sporcular, önemli organizasyon öncesinde ise yarın Japonya’ya hareket edecek. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor ve ülkemizi temsil edecek olan Merve Cansu Demir’le görüntülü görüşme gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da organizasyonda Merve Cansu Demir’e başarı dileğinde bulundu.

Türkiye 13 branşta 87 sporcuyla katılıyor

Başkan Aktaş, Hatice Kübra İlgün’le madalya sevinci yaşayan Bursa’ya Merve Cansu Demir’in de aynı coşkuyu yaşatacağına inandığını söyledi. Japonya’da 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye, 13 branşta 87 sporcuyla temsil edilecek. Büyükşehir Belediyesporlu Merve Cansu Demir de Hatice Kübra İlgün’le Olimpiyat madalyası sevinci yaşayan Bursa’ya aynı sevinci bir kez daha yaşatmak için mücadele edecek. Son olarak Slovenya’da gerçekleştirilen Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Masa Tenisi Dünya Elemeleri’nde C10 sınıfında birinci olan Bursa Büyükşehir Belediyespor’un 2001 doğumlu sporcusu Merve Cansu Demir, 2015 ve 2017 yıllarında Avrupa üçüncüsü, 2019’da da Avrupa ikincisi olmuştu.