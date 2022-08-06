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Mertens ve Torreira, Galatasaray’da

Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Spor 06.08.2022, 21:52
Mertens ve Torreira, Galatasaray’da

Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Belçikalı Dries Mertens ve Uruguaylı Lucas Torreira’nın transferi konusunda resmi görüşmelerin başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildiğini duyurdu.

Özel uçakla alınan iki futbolcu da gece saatlerinde İstanbul’da olacak.

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