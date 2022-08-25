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Mertcan Açıkgöz, Menemen FK’de

Menemen Futbol Kulübü, Sarıyer’den 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mertcan Açıkgöz’ü renklerine bağladı.

Spor 25.08.2022, 12:17
Mertcan Açıkgöz, Menemen FK’de

Menemen Futbol Kulübü, Sarıyer’den 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mertcan Açıkgöz’ü renklerine bağladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, yaz transfer döneminde dur durak bilmiyor. Sarı-lacivertliler, 22. transferini Sarıyer’den Mercan Açıkgöz’ü kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, daha önce Eyüpspor’a kiralanırken ardından 2021-2022 sezonunun başında Sarıyer’e transfer olmuştu. Profesyonel kariyeri boyunca 61 resmi maça çıkan genç oyuncu, bu maçlarda 11 kez fileleri havalandırdı.

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