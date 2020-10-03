Mert ve Kaan’ın takımı Sassuolo evinde galip
SERİE A'NIN 3. HAFTASINDA MİLLİ FUTBOLCULAR MERT MÜLDÜR İLE KAAN AYHAN'IN FORMASINI GİYDİĞİ SASSUOLO, EVİNDE CROTONE'Yİ 4-1 MAĞLUP ETTİ.
Serie A’nın 3. haftasında milli futbolcular Mert Müldür ile Kaan Ayhan’ın formasını giydiği Sassuolo, evinde Crotone’yi 4-1 mağlup etti.
Serie A’nın 3. haftasında Sassuolo, sahasında Crotone ile karşılaştı. Ev sahibi ekip ilk yarısını 1-0 önde bitirdiği mücadeleden 4-1’lik skorla galip ayrıldı. Sassuolo’nun gollerini 19. dakikada Domenico Berardi, 58 ve 85. dakikalarda Francesco Caputo ve 90+3. dakikada Manuel Locatelli kaydederken, deplasman takımının tek golü ise 49. dakikada penaltıdan Simmy’den geldi.
Sassuolo’da forma giyen milli futbolculardan Mert Müldür 11 başlarken, Kaan Ayhan ise sonradan oyuna dahil oldu. Kaan 34. dakikada Vlad Chiriches’ın yerine oyuna girdi. Mert ise 53. dakikada yerini Giorgos Kiriakopoulos’a bıraktı.
Bu sonucun ardından Sassuolo puanını 7’ye çıkarken, Crotone ise henüz puanla tanışamadı.
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