banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
'Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir'
'Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir'
Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı
İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı
"Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek"

Mert Hakan’ın yazışmalarını sızdırana hapis cezası yolda!

FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ MERT HAKAN YANDAŞ’A AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN YAZIŞMALAR, GÜNDEMİ SARSTI. KONU HAKKINDA SARI-LACİVERTLİ HUKUKÇULAR DEVREYE GİRERKEN, YAZIŞMALARIN İFŞA EDİLMESİNDE TÜRK CEZA KANUNU’NDA 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI BULUNUYOR.

Spor 08.08.2020, 12:13
11
Mert Hakan’ın yazışmalarını sızdırana hapis cezası yolda!

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş’a ait olduğu iddia edilen yazışmalar, gündemi sarstı. Konu hakkında sarı-lacivertli hukukçular devreye girerken, yazışmaların ifşa edilmesinde Türk Ceza Kanunu’nda 5 yıla kadar hapis cezası bulunuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı verdiği ve mutlu sona ulaşan tarafın sarı-lacivertlilerin olduğu Mert Hakan Yandaş’la ilgili sosyal medyada paylaşılan bir video gündemde geniş yer buldu. Mert Hakan Yandaş’a ait olduğu iddia edilen ve 2019-2020 sezonunda bir Galatasaray yöneticisiyle olduğu söylenen telefon yazışmaları ortaya çıktı. Yandaş’ın, Galatasaray yöneticisi olduğu iddia edilen kişi ile, Kadıköy’de sarı-kırmızılıların kazandığı derbi sonrası yaptığı yazışma sosyal medyada büyük tepki topladı. Konu hakkında sosyal medyada Fenerbahçeli avukatlar, gerekli işlemleri yapacaklarını açıklarken, Avukat Ozan Bilican ise mevcut durum hakkında İhlas Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu.

"Haberleşmenin gizliliği ihlal ediliyor"

Türk Ceza Kanunu’nda, konu için gerekli yaptırımların olduğunu belirten Avukat Ozan Bilican, "Anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde doğrudan haberleşmenin gizliliğine dair hükümler konulmakla birlikte, Türk Ceza Kanunumuz başta olmak üzere sair kanunlarımızda "gizlilik" esaslı neredeyse sayısız hüküm bulunmakta. Türk Ceza Kanunu "Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar" başlıklı 9. bölümünde Haberleşmenin Gizliliğini İhlal fiili 132. maddede tek başına bir suç tipi olarak düzenlenmiştir. Yaşanan ifşa skandalının kanuni karşılığı olarak maddenin 2. ve 3. fıkraları farklı fail tipleri için farklı cezai müeyyideler içeriyor. 132. maddenin 2. fıkrasında, ’Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’ Bu hükme göre 2 kişi arasında geçen bir haberleşmeyi hukuka aykırı olarak ifşa eden 3. kişi için ’2 ila 5 yıl arası hapis cezası’ öngörülürken, 3. fıkrasında ise ‘Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur. Bu hükümde haberleşmenin tarafı olan şahsın kendisiyle kurulan diyalogu hukuka aykırı olarak ifşa etmesi halinde 1 ila 3 yıl arası hapis cezası öngörülmüştür’. Aynı zamanda bu verileri yayınlanan medya kuruluşları için de cezai müeyyide belirtilmiştir" şeklinde konuştu.

"Mert Hakan’ın şikayetçi olması gerekir"

Yargıtay’ın güncel içtihatlarında Whatsapp konuşmalarını "gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde" tanımlaması da dikkate alınması gerektiğini belirten Av. Bilican, “İfşa edilen görüntülerin karşı tarafının kim olduğu, haberleşme içeriğinin ilk olarak kim tarafından sızdırıldığı muhakkak ki Mert Hakan Yandaş’ın telefonunda da mevcuttur. Son olarak, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal suçu şikayete tabii bir suç olup, Cumhuriyet Savcılığı tarafından takip edilmesi için, mağdur konumunda olan Mert Hakan Yandaş’ın şikayetçi olması gerekir. Fenerbahçe Spor Kulübünün gerekli takibi sağlayarak futbolcusunun hukuk nezdinde haklarını koruyacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Ağustos 2020
İmsak 04:19
Güneş 06:00
Öğle 13:15
İkindi 17:07
Akşam 20:20
Yatsı 21:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25