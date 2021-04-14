Mert Hakan Yandaş: Fenerbahçe gibi oynamaya başladık!

Mert Hakan, bu sezonki en iyi oyunlarından birini Gaziantep karşısında sergiledi. Harika bir golle takımını öne geçiren 26 yaşındaki oyuncu, galibiyetin mimarlarından biri oldu. FB TV’ye konuşan yıldız futbolcu, ses getirecek açıklamalar yaptı, eski hocası Erol Bulut’a göndermede bulundu.

‘Savunmaya gerek yok’

“Uzun süre sonra oynadığım futboldan keyif aldım” diyen Mert Hakan Yandaş, “Çok tempolu ve güçlü bir oyun oynamaya çalıştık. Emre hoca geldiği günden beri bunu istiyordu. Kazandık çok şükür. Kazanmasak bile sevineceğimiz bir durum vardı, Fenerbahçe gibi oynamaya başladık. 30 hafta sonra bu oyuna geçmek kolay değil. Ancak bu oyunla savunma yapmaya gerek yok! Çünkü kalabalıksınız ve rakibin çıkmasına izin vermiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

‘Erol hocanın emeği oldu ama...’

Başarılı oyuncu attığı golde ezbere bir vuruş yaptığını çünkü bu şutları çok çalıştığını söyledi. Mert Hakan, koronavirüsü atlatalı 10 gün olduğunu, hâlâ öksürdüğünü ve yorgunluk nedeniyle maçta kenara geldiğini söyledi. Başarılı orta saha oyuncusu, “Bundan önceki haftalarda da inanıyorduk ama nasıl söylesem, kimseyi kırmadan konuşmak gerekiyor... Erol hocanın da çok emeği oldu ama Emre hoca ile herkesin birbirine inandığı bir ortam oluştu” yorumunu yaptı.

’Belözoğlu’yla uyanış yaşıyoruz’

Teknik patron Emre Belözoğlu’na bir övgü de Sinan Gümüş’ten geldi. Gaziantep karşısında 100. Süper Lig maçına çıkan ve gol sevinci yaşayan Sinan, şunları söyledi: Süper Lig seviyesinde 1 dakika oynamayı bile hayal ederken, 100 maça erişmem ve bu özel günü golle süslemem çok mutlu etti. Ancak çok daha fazlasını başarabilirim. Şu an Emre Belözoğlu yönetiminde takım olarak bir uyanış yaşadığımızı düşünüyorum. Çok daha iyi bir takım olacağız. Ben de her hafta üzerine koyarak elimden geleni yapacağım.

(Fanatik)