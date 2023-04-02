Mert Hakan Yandaş cezalı duruma düştü

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kart ile ligde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında derbi mücadelesinde Beşiktaş ile karşılaşırken sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Maça 11’de başlayan Mert Hakan Yandaş, 37. dakikada gördüğü sarı kart sonrası Süper Lig’de cezalı duruma düştü. Bu sezon 10 lig maçında forma şansı bulan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 4. sarı kartını görürken, bir sonraki müsabaka olan Fatih Karagümrük maçında takımını yalnız bırakacak. Mert Hakan, 63. dakikada yerini Diego Rossi’ye bıraktı.