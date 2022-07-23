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Mert Hakan Yandaş bir süre daha takımdan ayrı kalacak

Fenerbahçe’de sakatlığı bulanan Mert Hakan Yandaş’ın bir süre daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

Spor 23.07.2022, 13:17
Mert Hakan Yandaş bir süre daha takımdan ayrı kalacak

Fenerbahçe’de sakatlığı bulanan Mert Hakan Yandaş’ın bir süre daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’nın Graz kentine giden Fenerbahçe’de adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, kamptan ayrılarak İstanbul’a dönmüştü. Yapılan tetkikler sonucunda tedavisine başlanan Mert Hakan Yandaş, çalışmalarını ise bireysel olarak sürdürüyor. Tedavi süreci devam eden Mert Hakan’ın iyileşme sürecine bağlı olarak bir süre daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

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