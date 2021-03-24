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Mert Hakan Yandaş: Asla pes etmem!
Beşiktaş maçında yedekte kalan, milli takım kadrosuna dahil edilmeyen Mert Hakan Yandaş, pes etmeyeceğini ifade etti.
Spor 24.03.2021, 13:50 24.03.2021, 13:55
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Mert Hakan Yandaş, milli takımdan davet gelmemesi sebebiyle üzüntüsünü paylaştı.
Fenerbahçeli futbolcu,
"Hem Fenerbahçe'ye kalan maçlarda en iyi şekilde katkı vermek hem de Milli formayı yeniden giymek için sonuna kadar savaşacağım. Asla pes etmem. Sıkı bir şekilde çalışmalarımı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.
Yandaş, çıktığı 28 maçta toplam 3 gol, 1 asist kaydedebildi.