Mert Hakan Yandaş: Asla pes etmem!

Mert Hakan Yandaş, milli takımdan davet gelmemesi sebebiyle üzüntüsünü paylaştı.

Fenerbahçeli futbolcu,

"Hem Fenerbahçe'ye kalan maçlarda en iyi şekilde katkı vermek hem de Milli formayı yeniden giymek için sonuna kadar savaşacağım. Asla pes etmem. Sıkı bir şekilde çalışmalarımı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.