Mert Günok: “Takım olarak hedefimiz Almanya”

Uzun bir aranın ardından tekrar milli takıma seçilen Mert Günok, Ermenistan müsabakasıyla başlayacak bu yolun güzel olacağını söyleyerek, “Takım olarak hedefimiz Almanya” dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi Mert Günok, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şenol Güneş’in Beşiktaş’ta göreve gelmesinin ardından sakatlığını da atlatmasıyla birlikte tekrardan forma giymeye başlayan Mert Günok, geçtiğimiz sezonun kendisi adına zor geçtiğini belirterek, "Beşiktaş’a transfer olduktan kısa bir süre sonra ağır bir sakatlık yaşadım ve böyle büyük bir sakatlık, futbol kariyerimde ilkti. Futbolun içinde bunlar var. Önemli olan yerden kalkmak. Ben hedeflerim doğrultusunda buraya tekrar geleceğimi biliyordum. Hocamızla da oynamaya başladığım dönemden sonra görüşmemiz oldu. Kendisiyle sürekli iletişim halindeydik. Her zaman benimle ve performansımla yakından ilgilendi. Şu anda önemli bir yolun başlangıcındayız. İnşallah güzel bir başlangıç ile sonu finaller olur" diye konuştu.

“Takım olarak hedefimiz Almanya”

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde ilk olarak oynayacakları Ermenistan maçını değerlendiren tecrübeli file bekçisi, "Deplasmanda Ermenistan ile oynayacağımız maç için farklı görüşler olabilir ama biz saha içinde kalıp oradan galip gelerek Hırvatistan maçına odaklanacağız. Başlangıçlar her zaman önemlidir. Takım olarak hedefimiz Almanya" dedi.

"Ben yolumuzun güzel olacağını düşünüyorum"

Aday kadroda yaşça en büyük oyuncu olduğunun hatırlatılması üzerine ise 34 yaşındaki oyuncu, "Bu takımda yurtdışında oynayan çok kaliteli birçok oyuncu var. Ben, kendimi açıkçası yaşça çok büyük görmüyorum. Ben de onlardan biriyim. Buradaki birçok oyuncuyla 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı başarmıştık. Yine bunu yapabilecek güçteyiz. Genç arkadaşlarımız da çok kaliteli ve yetenekli. O yüzden ben yolumuzun güzel olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

“Son 5-6 senede Türk kaleciliği önemli mesafeler kaydetti”

Milli takımın kaleci rotasyonunu da değerlendiren Günok, "Yaklaşık son 5-6 senede Türk kaleciliği önemli mesafeler kaydetti. Çok değerli kaleciler var. Biz de bu rekabetin içerisindeyiz. Bu rekabet de milli takıma yarayacaktır. Her genç oyuncunun olmak istediği yer burada 1 numara olmak" şeklinde konuştu.

"Burada olmamda Şenol hocanın da katkları var"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in milli takım kadrosu açıklanmadan önce kendisiyle konuştuğunu belirten Günok, "Hoca, kadro açıklanmadan önce çağrılacağını düşünüyorum şeklinde görüşünü bana belirtmişti. Şenol hoca geldikten sonra oynamaya başladım. Onun da katkıları var burada olmamda. Sonucunda buradayız. İnşallah güzel bir şekilde başlayıp güzel bir şekilde bitiririz" diyerek sözlerini noktaladı.