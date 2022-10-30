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Mert Günok 337 gün sonra sahada
Beşiktaş’ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Ümraniyespor maçıyla birlikte 337 gün sonra sahaya çıktı.
Spor 30.10.2022, 17:29
Beşiktaş’ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Ümraniyespor maçıyla birlikte 337 gün sonra sahaya çıktı.
Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başlasa da bu sezon kadroda yer bulamamıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle birlikte eldivenleri alan Mert Günok, 27 Kasım 2021’de oynanan Giresunspor maçından 337 gün sonra Ümraniyespor karşılaşmasıyla yeniden sahaya çıktı.