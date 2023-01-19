Mert Çetin, Adana Demirspor’da

Adana Demirspor, İtalya’nın Hellas Verona takımında forma giyen Mert Çetin’i sezon sonuna kadar kiraladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sosyal medya hesabından, Hellas Verona takımında forma giyen milli futbolcu Mert Çetin’in satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. 26 yaşındaki tecrübeli stoper Mert, Adana Demirspor ile resmi sözleşmeye imza attı.