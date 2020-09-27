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Mert: “1 Santrfor alacağız”

MKE ANKARAGÜCÜ KULÜBÜ BAŞKANI FATİH MERT, TAKIMA 1 SANTRAFOR OYUNCU ALACAKLARINI SÖYLEYEREK, “ANLAŞTIĞIMIZ VE SON NOKTAYA GELDİĞİMİZ BİR TRANSFERİMİZ VAR. KAYSERİSPOR MAÇINA O SANTRAFORUMUZU YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ” DEDİ.

Spor 27.09.2020, 18:44
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Mert: “1 Santrfor alacağız”

MKE Ankaragücü kulübü başkanı Fatih Mert, takıma 1 santrfor alacaklarını söyleyerek, “Anlaştığımız ve son noktaya geldiğimiz bir transferimiz var. Kayserispor maçına o santrforumuzu yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü’nde kulüp başkanı Fatih Mert, stadyum çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Mert, maçın zor geçtiğini söyleyerek, “Bizim için zor ve stresli bir müsabakaydı. Geçen haftayı BAY geçmiştik. İlk hafta kaybettiğimiz için bu haftaki puan bizim için çok önemliydi. Sivasspor güçlü bir takım. Geçen sene ligin 4.’süydü. Buradan 1 puan aldığımız için mutluyuz. Ankaragücü için bu yeni bir başlangıç. Bundan sonra inşallah Kayserispor maçından galip gelip milli maç arasını iyi değerlendirerek daha iyi bir Ankaragücü seyrettireceğimizi düşünüyorum” dedi.

“Gençlerbirliği ile kupa maçı oynayacağız”

Milli maç arasında Gençlerbirliği ile TSYD kupası maçında karşılaşacaklarını söyleyen Başkan Mert, “Gençlerbirliği ile milli maç arasında stadyumun zemininden dolayı ertelemek zorunda kaldığımız bir TSYD maçımız vardı. TSDY’nin de böyle bir talebi var. Bizde oynanmasını istiyoruz. Gençlerbirliği ile TSYD kupa maçı oynayacağız. Transfer dönemini de kapatmadık. Santrfor transferimiz var. Anlaştığımız ve son noktaya geldiğimiz bir transferimiz var. Kayserispor maçına o santrforumuzu yetiştirmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

“Bolingi’nin dirseğinde çatlak var”

Maçta sakatlanarak hastaneye kaldırılan futbolcu Jonathan Bolingi’nin dirseğinde problem olduğu söyleyen Mert, “Şu an yönetici arkadaşımız yanında. Dirseğinde bir çatlak olduğunu söylüyorlar. Ben de şimdi yanına geçeceğim” diye konuştu.

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