Mersinliler güneşin doğuşunu sporla karşılıyor

Mersin’de 7’den 70’e yüzlerce kişi sağlıklı yaşam için haftanın her günü sabahın erken saatlerinde spor yapmak için sahile gelirken, güneşin doğuşunu sporla karşılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, ‘harekete devam’ sloganıyla kentin 11 noktasında gerçekleştirilen sabah sporu etkinliklerini sürdürüyor. Sabah 07.00’de güneşin doğuşunu karşılayan 7’den 70’e yüzlerce Mersinli, haftanın her günü en az 1 saat süreyle Büyükşehir Belediyesi’nin antrenörleri eşliğinde spor yapıyor.

“Biz güne güneşle başlayanlarız”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde antrenör olarak görev yapan Cem Aktarla, 11 farklı noktada sabahları spor yaptırdıklarını belirterek, "Biz güne güneşle başlayanlarız. Hafta içi her sabah saat 07.00’de buluşuyoruz. Açık havada ve sıfır rakımda yaptığımız sporun, solunum yollarına katkısı çok daha fazla. Kapalı alanda ise oksijen tüketimi açısından kısıtlamalar olduğu için çok verimli olmuyor” dedi. Mersinlilere çağrıda bulunan Aktarla, “7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı, sahilde ve diğer noktalarda saat 07.00’de yaptığımız sporumuza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Güne zinde başlamak çok güzel”

Sabah sporuna katılan vatandaşlardan Zeki Çağlar, “Her sabah antrenörler eşliğinde sahilde spor yapıyoruz. Güne zinde başlamak çok güzel. Grup halinde burada toplanıyoruz. Bedenen rahatlamanın yanı sıra, arkadaşlarla da bir araya gelmek ve sosyal aktivitelerde bulunmak çok güzel. Sabah güneş doğmadan, tüm yakın arkadaşları buraya davet ediyorum” diye konuştu.

Emekli hemşire Safiye Değer, spora başladığı 2 yıldan bu yana 10 kilo verdiğini ve kendini çok iyi hissettiğini anlatarak, “Daha önce işe giderken, sahilde spor yapanları görüyordum, imreniyordum. Özellikle emekliler için ve ev hanımları için, evde boş vakit geçirene kadar, en azından sağlık için günde en az 1 saat spor yapmak çok güzel" şeklinde konuştu.

Annesiyle birlikte bazı günler spor yapmaya gelen 9 yaşındaki Çisem Ergüven ise “4. sınıfa geçtim. Ara sıra annemle spor yapıyorum. Burada herkesle spor yapmak çok güzel” dedi. Yaşıtlarına çağrıda bulunan Ergüven, “Siz de gelin, annenizle spor yapın” diye konuştu.