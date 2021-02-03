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Mersin BŞB’de hedef play-off

Voleybol Kadınlar 2. Ligi 5. Grup’ta mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, kalan maçlarını kazanarak play-off’a kalmak istiyor. Geçen hafta evinde lidere ilk mağlubiyetini tattıran Mersin ekibi, bu hafta sonu oynayacağı Tarsus Belediyesi maçına hazırlanıyor.

Spor 03.02.2021, 11:08
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Mersin BŞB’de hedef play-off

Voleybol Kadınlar 2. Ligi 5. Grup’ta mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, kalan maçlarını kazanarak play-off’a kalmak istiyor. Geçen hafta evinde lidere ilk mağlubiyetini tattıran Mersin ekibi, bu hafta sonu oynayacağı Tarsus Belediyesi maçına hazırlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, iyi gidişatını sürdürüyor. Geçen hafta lidere evinde ilk mağlubiyetini tattıran Akdeniz ekibi, play-off’a kalmak istiyor. Ligde oynadığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Mersin, 21 puanla 3. sırada yer alıyor. Bu hafta sonu Mersin derbisinde Tarsus Belediyesi ile karşılaşacak olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu maçı da kazanıp, galibiyet serisine devam etmek istiyor.

"Lidere karşı iyi bir galibiyet aldık"

Son oynadıkları Ereğli Belediyesi maçı ile bu hafta sonu oynayacakları Tarsus Belediyesi maçlarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan antrenör Murat Oğuz, son maçta lider Ereğli Belediyesine karşı oynadıklarını belirterek, "Bu maç bizim için çok önemliydi. Bu maçı mutlaka kazanmak istiyorduk. Maça da tüm hafta böyle hazırlandık. Maça çok iyi başladık ve 2-0 öne geçtik. Tabi skorun verdiği rehavetle biraz oyundan düşünce rakip toparlandı ve maçı 2-2’ye getirdi. Son set ise kıran kırana geçti. Her 2 takımda maçı kazanmak için elinden geleni yaptı ancak bizim takımımız biraz daha iyi oynayarak, biraz daha konsantre olarak maçı kazanmasını bildik. Tabi maçı 3-0 kazansaydık bizim için çok iyi alacaktı ama olmadı. Lidere ilk mağlubiyetini aldırdığımız ve kazandığımız için mutluyuz. Bu maç takımımızın ileriki maçları için güzel bir gösterge oldu" dedi.

"Tarsus Belediyesi maçını da kazanmak istiyoruz"

Bu hafta sonu Mersin’in ligdeki diğer takımı olan Tarsus Belediyesi ile oynayacaklarını söyleyen Oğuz, "Çalışmalarımıza pazartesinden itibaren başladık. Şu anda çalışmalarımız iyi gidiyor. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Pazar günü Tarsus Belediyesi ile zorlu bir maçımız var. Eğer maça iyi hazırlanıp, konsantre olmazsak maç isteğimiz gibi geçmez. O yüzden maça iyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz. Özellikle bu maçı set vermeden kazanmak istiyoruz. Aslında bundan sonraki bütün maçları kazanmak zorundayız. Bizim sezon başından beri hedefimiz play-off’lar. Önce burada ilk 2’ye girmek istiyoruz, daha sonraki oluşacak gruplarda da üstlerde yer alıp, bir play-off daha oynamak istiyoruz. İnşallah sene sonunda şampiyon olup, kentimizi 1. ligde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.
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