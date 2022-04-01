banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Doğalgaz fiyatlarına zam geldi
Doğalgaz fiyatlarına zam geldi
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu

Merrell Alanya Ultra Trail, 34 ülkeden 703 koşucunun katılımıyla başlıyor

Patika koşusu alanında katılımcılara dört farklı parkur seçeneği sunan Merrell Alanya Ultra Trail, yarın Alanya İskele Meydanı’nda 34 ülkeden 703 koşucunun katılımıyla başlıyor.

Spor 01.04.2022, 14:39
Merrell Alanya Ultra Trail, 34 ülkeden 703 koşucunun katılımıyla başlıyor

Patika koşusu alanında katılımcılara dört farklı parkur seçeneği sunan Merrell Alanya Ultra Trail, yarın Alanya İskele Meydanı’nda 34 ülkeden 703 koşucunun katılımıyla başlıyor.

Ultra atletlerin 76 km’lik Merrell Alanya Ultra Trail, 48 km’lik Taurus Mountain Marathon, 28 km’lik Keykubat Mountain Run ya da 17 km’lik Alaiye Short Trail yarışlarından birini tercih edeceği organizasyonda dünyaca ünlü patika koşucuları da parkura çıkacak. Yarış, Alanyalılara üst düzey atletizm heyecanı yaşatacak ve renkli görüntülere sahne olacak.

"En büyük amacımız gençlerle buluşmak"

Alanya’nın spor turizmi olarak Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili ve Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Türkiye Atletizm Federasyonu olarak Merrell Alanya Ultra Trail gibi organizasyonları desteklemeyi sürdürüyoruz. Şehrimizin gururlarından olan Ahmet Arslan’ın da bu organizasyonun öncüsü olması bizi çok mutlu ediyor. Alanya; turizmi, tarımı, inşaat sektörü ve spor altyapısıyla ülkemizin en önemli yerleşimlerinden biri. En büyük amacımız, gençlerle bir araya gelmek ve onların spor yapabilmelerine olanak sağlamak. Merrell Alanya Ultra Trail gibi çok başarılı bir organizasyonun hayata geçmesinde emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

“Organizasyonumuz istikrarlı gelişimini sürdürüyor”

Merrell Alanya Ultra Trail’in geldiği noktadan dolayı çok gururlu olduğunu belirten Ahmet Arslan, "Türk sporuna hizmet etmek, atletizme ve özellikle patika koşularına olan ilgiyi artırmak için hayata geçirdiğimiz Merrell Alanya Ultra Trail’in ulaştığı konumdan dolayı çok gururluyum. Bu yıl 700’den fazla atleti Alanya’da ağırlayacak, bölgemizde turizm sezonunun nispeten daha erken açılmasını sağlayacağız. Organizasyonumuzun bu kadar yüksek sayılara ulaşmasındaki katkıları için T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, T.C. Antalya Valiliği’ne, T.C. Alanya Kaymakamlığı’na, T.C. Alanya Belediyesi’ne, Türkiye Atletizm Federasyonu’na ve Alanyalılara şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Türkiye’nin en önemli uluslararası spor etkinliklerinden bazılarına imza atan Argeus Travel & Events’e ve yarışımızın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da isim sponsoru olan Merrell Türkiye’ye bir kez daha çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

“Geçtiğimiz yıla göre katılımcı sayımızı yaklaşık yüzde 20 artırdık”

Katılımcı sayısının binin üzerine çıkacağını dile getiren Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney, "Covid-19 salgını kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle geçtiğimiz yıl yabancı atlet sayısında beklentilerimizin üzerine çıkamamıştık. Bu yıl, katılımcı sayımızı 2021’e göre yaklaşık yüzde 20 artırdığımız için çok mutluyuz. 2021’de 24 ülkeden sporcular parkura çıkmıştı, bu yıl ise ülke sayımızı 34’e çıkardık. Bu durum, Merrell Alanya Ultra Trail’in patika koşusu dünyasında nasıl bir konuma yükseldiğini gösteriyor. Yarışımız organizasyon ve parkur kalitesinin yanı sıra hava şartlarıyla sebebiyle de ultra trail yarışları arasında özel bir yere sahip. Çünkü Nisan ayının başında ultra maraton için bu kadar elverişli hava şartlarına sahip olan yarış sayısı çok az. Ayrıca bölgenin konaklama altyapısı da katılımcılara keyifli bir hafta sonu yaşatıyor. Merrell Alanya Ultra Trail’in gelecek yıllarda katılımcı sayısını binin üzerine çıkacağına da inanıyoruz. Çünkü hem yarış deneyimi hem de çevresel şartlar itibarıyla büyük bir potansiyele sahip" dedi.

“Ultra trail ailesini büyütmeye devam ediyoruz”

2021 yılında olduğu gibi bu yıl da organizasyonun isim sponsoru oldukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Merrell Türkiye ve Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı, “Ülkemizin en önemli koşu organizasyonlarından biri haline gelen Merrell Alanya Ultra Trail’e ilk kez geçtiğimiz yıl isim sponsoru olmuştuk. Bu iş birliğimizi 2022 yılında da sürdürmekten dolayı çok mutluyuz. Türkiye’de patika koşusunun öncü markalarından Merrell, yurtdışında da Skyrunner World Series gibi çok önemli ultra trail organizasyonlarına sponsorluk desteği veriyor. Hem koşu takımlarımız hem de sponsorluk desteklerimizle ülkemizde ultra trail ailesini büyütmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte Merrell Alanya Ultra Trail’in gelişimine katkı sağlamaya ve iş birliğimize farklı boyutlar katmaya devam edeceğiz. Katılımcı tüm sporculara başarılar dileriz" şeklinde konuştu.

Dominika Stelmach, Marina Andresen ve Giorgio Pulcini gibi elit atletlerin yanı sıra Kemal Kukul, Alper Dalkılıç ve Ozan Emre Singer gibi ünlü Türk atletlerin de yarışacağı Merrell Alanya Ultra Trail’de dört parkurun da başlangıç ve bitiş noktası İskele Meydanı olacak. Organizasyonun start saatleri ise şu şekilde:

06.30: Merrell Alanya Ultra Trail (76 km)

06.30: Taurus Mountain Marathon (48 km)

09.00: Keykubat Mountain Run (28 km)

09.00: Alaiye Short Trail (17 km)

Yorumlar (0)
22°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19