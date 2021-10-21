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Yunanistan uyarılara kulak asmıyor: Para ve kıyafetlerini aldıkları göçmenleri dövüp, Türkiye’ye ittiler!
Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye Raporu) Bizim açımızdan AB’nin ne söylediği çok önemli değil, çünkü rapor baştan aşağı çifte standartla yazılmış."
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti.
Spor 21.10.2021, 13:56
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti.