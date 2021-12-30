Merkez Hakem Kurulu Hilmi Ok Kış Semineri düzenleniyor

Merkez Hakem Kurulu Hakem Gelişim Programları çerçevesince 2021-2022 Sezonu MHK Hilmi OK Kış Semineri 2-7 Ocak 2022 tarihleri arasında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak.

2021-2022 Sezonu MHK Hilmi OK Kış Seminerine hakem, yardımcı hakem, gözlemciler ve mentörler pandemi dolayısıyla ayrı gruplar halinde katılacak. Seminerde sezonun ilk yarısında tespit edilen önemli teknik konularla ilgili verilecek eğitimlerle birlikte hakemlere; UEFA atletik testleri uygulanacak, fiziksel ölçümler yapılacak. Seminerdeki teknik konular MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato tarafından anlatılacak. Ayrıca Merkez Hakem Kurulu ve Sağlık Kurulu tarafından uygulanmaya başlanan Mental Gelişim çalışmaları çerçevesince Stratejik Düşünme çalışması yer alacak.

Seminerin resmi açılışı, 3 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 13.00’te Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in katılımıyla gerçekleştirilecek. Daha sonra ise FIFA Kokart töreni yapılacak.