Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu görev dağılımı yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu görev dağılımı yapıldı.
TFF Merkez Hakem Kurulu, Sabri Çelik başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev dağılımının da yapıldığı açıklandı.
MHK görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Sabri Çelik (Başkan): Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK)
Murat Ilgaz (Başkan Vekili): Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu, Eğitim Planlama Alt Komisyonu (EPAK) üyesi, VAR ve 3. Bölge Sorumlusu
Ahmet İbanoğlu: PMİK ve 5. Bölge Sorumlusu
Bülent Gökçü: 1. Bölge Sorumlusu, EPAK üyesi ve Plaj Futbolu Sorumlusu
Aytekin Durmaz: 2. Bölge Sorumlusu ve EPAK Başkanı
Baki Tuncay Akkın: 4. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve BAL Sorumlusu
İsmail Köse: 6. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Futsal Sorumlusu
Aynur Aysun Akar: 7. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Kadın Hakemler Sorumlusu
Reecp Sürhat Müniroğlu: 8. Bölge Sorumlusu ve EPAK Üyesi