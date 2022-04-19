Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ilk toplantısını bugün TFF Beylerbeyi Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Sabri Çelik başkanlığındaki toplantıda, MHK üyelerinin görev dağılımı yapıldı.

TFF Merkez Hakem Kurulu, bugün TFF Beylerbeyi Tesisleri’nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Ferhat Gündoğdu’nun istifasıyla boşalan başkanlık koltuğuna getirilen Sabri Çelik başkanlığındki toplantıda, görev dağılımı şu şekilde oldu:

Muhittin Boşat (Başkan Vekili, PMİK, 1. Bölge Sorumlusu)

Murat Ilgaz (PMİK, 3. Bölge Sorumlusu, VAR Sorumlusu, EPAK)

Erol Ersoy (4. Bölge Sorumlusu)

Orhan Erdemir (2. Bölge Sorumlusu, BAL Sorumlusu)

İsmet Arzuman (5. Bölge Sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig Gözlemci Sorumlusu, Plaj Futbolu Sorumlusu)

Hikmet Öksüzoğlu (6. Bölge Sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig Gözlemci Sorumlusu, Futsal Sorumlusu)

İbrahim Çınar (7. Bölge Sorumlusu, EPAK, Kadın Hakemler Sorumlusu)

Dursun Cumali Sucu (8. Bölge Sorumlusu)