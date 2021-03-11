Merih'ten kötü haber!

İtalyan ekibin resmi sitesinden yaptığı bilgilendirmede, idmanlara katılmayan Merih'in sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Genç stoperin sağ uyluk kasından sakatlık yaşadığı, tedavisinin 20 gün kadar süreceği açıklandı.

Milli futbolcumuz, geçtiğimiz günlerde oynanan Porto maçında yaptığı faul dolayısıyla birçok tepki toplamıştı.

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Merih’in Dünya Kupası Elemeleri’nde oynanacak olan iki maçta görev alıp almayacağı şu anda net değil.