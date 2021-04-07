banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Rusya, Navalny'i yavaşça öldürüyor olabilir
Rusya, Navalny'i yavaşça öldürüyor olabilir
Kuzey Kore'de koronavirüs vakası yokmuş!
Kuzey Kore'de koronavirüs vakası yokmuş!
Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına talip!
Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına talip!
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar

Merih Demiral'dan sevindiren haber geldi!

Serie A takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral’ın yeni tip koronavirüsü atlattığını duyurdu.

Spor 07.04.2021, 11:05
14
Merih Demiral'dan sevindiren haber geldi!

Siyah-beyazlı kulüp, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Demiral'a yapılan 2 moleküler Covid-19 test sonucunun negatif çıktığını belirterek, milli oyuncunun artık tecrit altında olmadığını açıkladı.

Kulüp, Demiral'ın yarın sabahtan itibaren takımının idmanlarına katılacağını bildirdi.

Milli futbolcu da kulübünün duyurusunu İngilizce "Geri döndüm" ifadesiyle paylaştı.

(Maçkolik)

banner473
Yorumlar (0)
banner470
18°
az bulutlu