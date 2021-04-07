Son Dakika
Merih Demiral'dan sevindiren haber geldi!
Serie A takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral’ın yeni tip koronavirüsü atlattığını duyurdu.
Spor 07.04.2021, 11:05
14
Siyah-beyazlı kulüp, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Demiral'a yapılan 2 moleküler Covid-19 test sonucunun negatif çıktığını belirterek, milli oyuncunun artık tecrit altında olmadığını açıkladı.
Kulüp, Demiral'ın yarın sabahtan itibaren takımının idmanlarına katılacağını bildirdi.
Milli futbolcu da kulübünün duyurusunu İngilizce "Geri döndüm" ifadesiyle paylaştı.
(Maçkolik)